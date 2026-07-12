OpenAI, premium kullanıcı kitlesini genişletmek ve yapay zekaya daha kolay erişim sağlamak amacıyla geliştirdiği bağımsız "ChatGPT Atlas" tarayıcı projesini sonlandırma kararı aldı. Komple bir yapay zekâ sohbeti ve yapay zekâ ajanı hizmeti sunmak üzere geçen yıl geliştirilen Atlas tarayıcısı, kısa bir faaliyet döneminin ardından iptal edildi.

Şirket kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefleyen bu hamleyle birlikte bağımsız Atlas tarayıcısı tamamen devre dışı bırakılarak doğrudan ChatGPT uygulamasına entegre edilecek. Ekim 2025 tarihinde kullanıma sunulan ve bünyesindeki yapay zekâ ajanlarıyla kullanıcılara farklı işlevler sunan tarayıcının, 9 Ağustos itibarıyla tamamen erişime kapatılacağı bildirildi.

OpenAI, bağımsız tarayıcının kapanmasının ardından alternatif bir çözüm olarak tarayıcılarda ChatGPT kullanımını destekleyen bir Google Chrome eklentisi duyurdu.

Bu karar, OpenAI'ın daha önce video üretim platformu Sora'yı kapatarak ChatGPT'ye entegre etme stratejisinin bir devamı niteliğini taşıyor. Atlas ve Sora entegrasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte ChatGPT uygulaması, hem video üretebilen hem de internet gezintisi sunabilen komple bir araca dönüşecek.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın parça parça araçlar yerine "süper uygulama" adını verdiği bütünsel bir konsepti hayata geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu vizyon doğrultusunda Sora, Atlas, Codex ve Work gibi ofis entegrasyonları tek bir çatı altında toplanarak kullanıcının ChatGPT uygulaması dışına çıkmaması sağlanacak.