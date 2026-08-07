OpenAI, ChatGPT’nin Free ve Go paketlerini kullanan milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren büyük bir güncellemeyi duyurdu. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, yalnızca metinden oluşan sohbetlerdeki mesaj sınırları tamamen kaldırılarak sınırsız erişim imkanı sunulacak.

GÖRSEL OLUŞTURMADA LİMİT DEVAM EDECEK

Ancak bu esneklik platformun tüm araçlarını kapsamıyor. Görsel üretimi, yenilenen ses modu kullanımı ile dosya ve görsel içeren mesaj gönderimlerinde mevcut kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek. Ayrıca güncellemeyle birlikte Free ve Go hesaplarının varsayılan modeli değişiyor; mayıs ayından beri kullanılan GPT-5.5 Instant modelinin yerini GPT-5.6 ailesinin en küçük üyesi olan GPT-5.6 Luna alıyor.

‘THİNK’ DÜĞMESİ GELİYOR

Arayüze eklenecek yeni "Think" düğmesi sayesinde ücretsiz kullanıcılar, karmaşık sorularında GPT-5.6 Luna’nın yanıt oluşturmak için daha fazla zaman ayırmasını sağlayabilecek. Yalnızca metin tabanlı sohbetlerde bu düşünme özelliği de herhangi bir limite takılmadan kullanılabilecek.

ABONELERE YENİ ÖZELLİKLER

Gelişmeler Plus ve Pro abonelerini de doğrudan etkiliyor. Günlük konuşmalar için optimize edilen amiral gemisi modeli GPT-5.6 Sol, artık soruya göre detay seviyesini ayarlayan, gereksiz biçimlendirmelerden kaçınan ve gerektiğinde yapıcı düzeltmeler sunan daha odaklı yanıtlar verecek. Ayrıca ücretli kullanıcılara, yapay zekanın bir yanıt üzerinde ne kadar süre düşüneceğini manuel olarak ayarlamalarına olanak tanıyan yeni bir kontrol kaydırıcısı sunulacak.