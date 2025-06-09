Bir sokak röportajı ile gündeme gelen ve sokakta lif, eldiven ve çorap satan Ankaralı “Muhalif teyze Zehra Canan, “73 yaşındayım böyle kötü bir dönem görmedim. Düzelmiyor, daha da kötüye gidiyor.

YAVAŞ DESTEK VERDİ

Buzdolabım boş, insanlar manav ve pazar tezgâhlarına, market raflarına sadece bakıyor, alamıyor” dedi. Zehra Canan “Profesör” unvanlı ekonomistlere taş çıkarıyor. Soğuk kış aylarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği destekle Kızılay metrosu içinde satış yapan yaz aylarında ise caddeye çıkan Zehra Canan “Buzdolabım 3 sene önce boştu, bugün yine boş. Yaz meyveleri çıktı ama çilek ya de kayısı yiyemedik, çok pahalı” dedi ve şunları söyledi:

“Soğan, patates 30 lira, etin yanına yanaşılmıyor. Caddede üç kuruşa satış yapıyorum, insanlar onu bile alamıyorlar, para yok. Bir çorap satarken bile zorlanıyorum. Eşimin emekli maaşı 15 bin lira, geçinemiyoruz. Bu yaşta çalışıyorum, ayakta kalmaya çalışıyoruz.”

LAKABI CHE TEYZE’

73 yaşındaki Sivas Kangal doğumlu Zehra Canan ilkokul mezunu. Lakabı “Che Teyze’’ olan Canan eşi ve oğlu ile yaşıyor. Kitap okumaya meraklı olan ülke sorunlarını da SÖZCÜ’den izleyen Zehra Canan, Aristotales’in “Atinalıların Devleti” kitabını da okumuş...

Sokakta lif satan Zehra Canan, 28 Aralık 2021’de Türkiye’nin konuştuğu isim oldu. Bir gün sonra evini açıp durumunu yukarıdaki gibi anlattı.

“Ekonomik krizin yanığı benim”

Zehra Canan son genel seçimde Türkiye Komünist Partisinden Ankara milletvekili adayı da olmuştu. Erken seçim isteyen Zehra Canan “Bir an önce sandık gelsin, erken seçim yapılsın. Emeklilerin ve dar gelirlilerin yaşadığı ekonomik çöküşün yanığı benim. Artan gıda fiyatları, işsizlik, sağlık sistemindeki aksaklıklar artarak devam ediyor. Artık yeter, erken seçim olsun, sandık gelsin” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na haksızlık yaptılar

Sağlık sorunları ile de boğuşan Zehra Teyze, “Ayaklarım şiş doktor randevum iptal oldu, doktora gitmek bile eziyet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunu takip ediyorum, kendisine haksızlık yapıldı, bayramını kutluyorum. İmkanım olsa İmamoğlu’nu ziyaret ederdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyum ona... Özgür Özel’in yanında bir TV yayınına beni çıkarsınlar haykırayım. Ekonomi bitti, CHP daha aktif mücadele etmeli. 1977’de Ecevit’e kumpas yaptılar, şimdi de kumpaslar var” dedi.