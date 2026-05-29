Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'deki eski öğrencisi Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınına göre, Alonso'nun Real Madrid'de birlikte çalıştığı genç yıldızı Londra ekibine kazandırmayı hedeflediği belirtilirken yönetimin Real Madrid ile temaslara başlayacağı vutgulandı.

Real Madrid yönetimi, Arda Güler'i herhangi bir takas operasyonuna dahil etmeyi düşünmezken teklifleri sadece bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapacağı öğrenildi.

150 MİLYONA KADAR ÇIKABİLİR

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Chelsea'nin Arda Güler için ayırabileceği bütçe oldu. İddiaya göre İngiliz devi, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için 150 milyon euro seviyesine kadar çıkabilecek bir teklif hazırlayabilir.

Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli yıldız bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaparak toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.