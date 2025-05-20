Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın yeni hedefi Osimhen’in bonservisini almak. Sarı kırmızılıların 25. Şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı yıldız taraftarın sevgilisi olmuş ve sarı kırmızılılar her maçtan sonra Osimhen’e büyük destekte bulunmuştu.
Nijeryalı yıldızın bonservisini Napoli'den almak isteyen Galatasaray, dev kulüplerle rekabet içinde… Bu kulüplerden Chelsea’nin gece yaptığı paylaşım ise Galatasaray taraftarının yüreğini ağzına getirdi.
Chelsea, Osimhen'in taktığı maskeye çok benzer bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı.
Taraftarlar bu paylaşımın Osimhen için yapıldığını düşünse de İngiliz ekibinin bu paylaşımını Ekvadorlu futbolcusu Moises Caicedo için yaptığı ortaya çıktı.