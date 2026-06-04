“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz…” Victor Osimhen konusunda son dönemde yaşanan gelişmeler bu atasözünü akıllara getirdi. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle durduk yere, “Kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya almadım” dedi. Galatasaraylı taraftarları fazlasıyla huzursuz eden bu açıklama için Osimhen, “Ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı” ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüpten de “Resmi teklif yok” mesajı iletildi.

SENİ SEÇTİM VİCTOR!

Sular bir süreliğine durulurken, İngiltere’den gelen haberler sarı-kırmızılı camiayı rahatsız edecek türden. Sezonu 10. sırada tamamlayan Chelsea gelecek yıl için iddialı bir kadro kurma hazırlığında. İlk hedef olarak da Victor Osimhen’i belirlemiş durumdalar. Bu transfere 130 milyon Euro’luk bütçe ayıran Premier Lig devinin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor. “Satılması teklif dahi edilemez” diyen Başkan Dursun Özbek’in nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.