Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Chelsea ile Benfica karşı karşıya geldi. Jose Mourinho, yıllar sonra Benfica'nın başında yeniden Stamford Bridge'e çıktı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Chelsea oldu.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0'lık Chelsea yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekecek ifadeler kullandı.

'KEREM'İ UNUTUN'

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki yokluğunun hissedilip hissedilmediğine yönelik sorulara yanıt veren Jose Mourinho "Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun." diye konuştu.

'SEVİYEME DÖNDÜM'

Jose Mourinho, bir kez daha Benfica'ya imza atmasını kendi seviyesine dönmek olarak niteledi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Benfica'ya imza attıktan sonra kendisini kutladığını ifade ederek "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayattım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi." sözlerini sarf etti..

Şampiyonluk kazanmaya devam etmek istediğini de ekleyen Portekizli teknik adam "Chelsea'ye geldiğimde kimse benden bir şey beklemiyordu. Kariyerim öyle bir noktaya ulaştı ki, sanki işleri halletmek için sihir kullandığımı düşünüyorlar. Şampiyonluklar kazandıktan sonra Manchester United'dan ayrıldım, bir finale çıktıktan sonra Tottenham'dan ayrıldım, iki Avrupa finalinden sonra Roma'dan ayrıldım. Benim için asla yeterli değil. Buradaysam, kendime meydan okumayı, her gün en önde olmayı sevdiğim için buradayım. Bir sonraki maçı kazanmak için can atıyorum." dedi.