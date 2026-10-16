İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. Kulüp, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun operasyonunun başarılı geçtiğini açıkladı. Antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu, Chelsea'nin Bournemouth'u 5-1 yendiği maçın kadrosunda yer almamıştı. Rehabilitasyon süreci başlayan James'in sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşılmadı. Chelsea, bu hafta ligde deplasmanda Everton'a konuk olacak. Londra ekibi, sonraki iki hafta ise Tottenham ve Manchester United'ı ağırlayacak.

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