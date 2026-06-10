Son yıllarda chia tohumları, “süper gıda” etiketiyle neredeyse her sağlıklı beslenme listesinin vazgeçilmezi haline geldi. Smoothie’lerden yoğurt kaselerine, pudinglerden kahvaltılık karışımlara kadar birçok tarifte kendine yer bulan küçük tohumlar son zamanlarda doğrudan tüketilip üzerine su içme yöntemiyle yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bu alışkanlığın göründüğü kadar masum olmayabileceği konusunda uyarıyor.

KURU CHİA TÜKETİMİ NEDEN ZARARLI?

Chia tohumlarının en bilinen özelliği, sıvı ile temas ettiğinde hızla şişmesidir. Birkaç dakika içinde hacmini kat kat artırarak jel benzeri bir yapı oluşturabilir. Bu özellik, doğru kullanıldığında tokluk hissini destekler ve sindirime yardımcı olabilir.

Fakat sorun, tohumların kuru halde tüketilmesiyle başlıyor. Uzmanlara göre kuru chia tohumları yutulduktan sonra su ile temas ettiğinde şişme süreci yemek borusunda başlayabilir.

Özellikle:

Yutma güçlüğü yaşayan kişilerde

Yemek borusunda daralma veya hassasiyet olanlarda

Yeterli sıvı tüketmeyen bireylerde

Bu durum, nadir de olsa yemek borusunda tıkanıklığa yol açabilecek yoğun bir kütle oluşmasına neden olabilir. Bazı vakalarda bu durumun tıbbi müdahale gerektirecek kadar ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

CHİA TOHUMLARI ZARARLI MI?

Uzmanlara göre chia tohumlarının bir zararı bulunmuyor.

Chia tohumları doğru şekilde tüketildiğinde;

Lif açısından zengindir

Bitkisel protein içerir

Omega-3 yağ asitleri barındırır

Antioksidanlar, kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır

Bu özellikleri sayesinde bağırsak sağlığını destekleyebilir ve uzun süre tokluk hissine katkı sağlayabilir.

Sorun ürünün kendisinde değil, tüketim şekli ve sosyal medyada yayılan yanlış alışkanlıklarda ortaya çıkmaktadır.