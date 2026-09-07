Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle Türkiye’de tanınan Chloe Loughnan, bir süredir hamilelik sürecinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Doğuma kısa bir süre kala yeniden kamera karşısına geçen Loughnan, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

DOĞUMA GÜNLER KALA YENİ POZ

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından paylaşan Loughnan, son pozlarını da deniz kenarında verdi. Ünlü modelin doğuma günler kala karnının iyice belirginleştiği görüldü.

Loughnan, verdiği pozlarla hem hamileliğinin geldiği noktayı hem de anne olma heyecanını takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

BEBEĞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Evliliği döneminde Serdar Ortaç’ın çocuk sahibi olma isteğiyle de gündeme gelen Loughnan, şimdi kendi annelik heyecanını yaşıyor.

Doğum tarihi yaklaşırken paylaşımlarını sürdüren ünlü modelin son görüntülerinde mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı.