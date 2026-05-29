TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'un başına adeta talih kuşu kondu. Yeni sezonda 1. Lig'e yükselmeyi hedefleyen kulüpte Ocak 2026'da başkanlık koltuğuna oturan Alaattin Yavuz Güneş'in, iş insanı Hamdi Ulukaya ile olan dostluğu rekor bütçeli bir sponsorluğa dönüştü. Daha önce kulübe 2 milyon dolarlık destekte bulunan Ulukaya'nın, bu kez 5 milyon dolarlık bir sponsorluk bütçesi ayırdığı iddia edildi.

Nisan ayında Başkan Güneş ile bir araya gelerek Chobani markasının ana isim ve sponsorluğu için resmi adımları atan Ulukaya'nın, bu ortaklığı Haziran ayının sonlarına doğru canlı yayında düzenlenecek bir tören ile resmiyete döküp duyurması bekleniyor.

KULÜBÜN BORCU KALMADI

Sezon bitiminin ardından kulüpte tüm teknik heyet ve futbolcu borçlarını ödeyerek kulübü mali düzlüğe çıkaran Başkan Alaattin Yavuz Güneş'in, Erzican'da gerçekleştirilecek geleneksel bayramlaşma programında Ulukaya'nın sponsorluğuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.