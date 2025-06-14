CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlediği miting serilerinde bugün adres Bayburt oldu. CHP 14 yılın ardından Bayburt'ta miting düzenledi.

Dolu ve sağanak yağışa rağmen mitingin düzenlendiği meydan hınca hınç doldu.

Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

İMAMOĞLU: ONLARA ZALİMLİK ÇOK YAKIŞTI

İmamoğlu mesajında, "Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ekonomi, mutfakta boş kalan tencereler, istediğine vurmak için sopaya dönüştürülmüş hukuk sistemi kadim kurumlarımızı ve değerlerimizi çürüttüler. Onlara zalimlik çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih ederiz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E: KALE SİYASETİ BİTMİŞTİR

İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Bayburt AKP'nin kalesi dediler. Eski ezberler bitti. Kale siyaseti bitmiştir. Baba ocağımdan Bayburt'a geldim. Ferdi Zeyrek içim gözyaşı döken herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Bayburt'a CHP iktidarında bereket getireceğiz. Bundan size söz olsun bir ayağımız Bayburt'ta olacak.

"ANKETLERDE 7 PUAN ÖNDEYİZ"

Seçim günü yüzünü dönenler seçim sonrası sırtını dönüyor. Bayburt'a yatırım yapmaya, gençlerimizi bu güzel şehirde tutmaya söz veriyoruz. Anketlerde en yakın rakibimizden 7 puan öndeyiz. 31 Mart'tan beri birinciyiz.

AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın şimdi iki çeyrek altın alıyor. AK Parti'nin yaptığını görmek lazım. Ya temmuz ayında asgari ücrete ara zam, emekli için de seyyanen zammı alacağız ya da büyük mücadeleyi meydan meydan büyüteceğiz.

"BU MEYDANDAN DUYMASI GEREKEN HERKES DUYSUN"

Bu meydandan duyması gereken herkes duysun, ara zam hakkımız söke söke alırız. Bayburt bugün bir tarih yazıyor. Bayburt'ta emekçiler ve emekliler zam almanın mücadelesini veriyorlar. Hepinizi kutluyorum. Kamu işçilerinin 350 bini altı aydır bekliyor, 250 bini de üç aydır bekliyor.

Enflasyon gerçekte biliyorsunuz yüzde 100'dü, bu sene de yüzde 80 lira olarak hesaplıyor ENAG.

TÜİK: Tayyip Bey'i Üzmeyen İstatistik Kurumu. Emekliyi, asgari ücretliyi üzdü şimdi de kamu işçisini üzecek. İşçiler 'Hakkımızı arayacağız' derse yanlarında oluruz. Sendikaların arkasındayız. İşsizlik 10 yılın zirvesinde. Ne okulda ne işte olan 4.7 milyon ev genci var. Bu gençler bunu hak etmiyorlar. O yüzden işsizlik sorununu çözmek diğer tüm sorunlar kadar kritiktir, önemlidir.

Bu iktidar partisinin İsrail'e kısık sesle konuşması, küçük harflerle konuşması,Trump'a karşı suspus olması çok çok üzücü, rahatsız edici, endişe vericidir.

İSRAİL -İRAN SALDIRILARI

İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı kınıyoruz. İran'ın misillemeleriyle işin büyümesinden, nükleer sızıntısından, yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz.

Bunun için başta sayın Erdoğan'ı sadece İsrail'e laf söyleyerek değil Trump'a karşı da dik duruş bekliyorum. İmamoğlu 87 gündür içeride tutuluyor. Borsa çöktü, yabancı yatırımcı kaçtı. Biz bu kabustan Türkiye'yi çıkarmak için önce Saraçhane'de 7 gün 7 gece, sonra Saraçhane'de sonra da tüm Türkiye'yi adım adım gezerek iftiralara direniyoruz.

Her gün yeni bir iftira atıyorlar. İnsanları itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar. Sayın Erdoğan bundan tam üç ay önce 'Göreceksiniz bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar' demişti. Söylenenin tamamı iftira.