İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan mitingler devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla her hafta farklı bir şehirde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İzmir oldu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlen miting 18.00'de başladı 21.00'de sona erdi.
Mitingin başlama saatlerine doğru vatandaşlar alanda toplanmaya başladı. İzmir'in karşı yakasından da vatandaşlar teknelerle kıyıya geldi.
Saat 19.19'da Özgür Özel de alana gelirken mitinge katılımın yoğunluğu dikkat çekti.
Özgür Özel, mitinge katılımla ilgili verdiği bilgide, 2 milyon İzmirlinin buluştuğunu açıkladı.