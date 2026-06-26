Butlan yönetimi ile Özel cephesi arasındaki kurultay anlaşmazlığı, kulislerde yeni siyasi formüllerin konuşulmasına yol açtı. Özel ve ekibi yeni parti sinyalleri verirken, yedek plan olarak var olan bir partiye geçme durumu da değerlendiriliyor. Sözcü muhabiri Başak Kaya'nın aktardığı kulis bilgilerine göre, hukuki yolların tıkanması durumunda; Özel ekibinden 20 milletvekilinin yeni bir partiye transferi; bazı milletvekillerinin ise CHP'de kalarak kurultay için mücadele etmesi planlanıyor. Bu durumda Özel ekibinden yeni partiye transfer olan, Özel destekçisi olup CHP'de kalan ve CHP içinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, 3 başlı bir yapıyı oluşturmuş olacak.

'VAR OLAN BİR PARTİYE TRANSFER OLACAK'

Sözcü muhabiri Başak Kaya Özel ve ekibinin yedek parti planlarını şu ifadelerle aktardı:

"Bir yol kalmaz ise yedek planlar var. Özel yedek parti hazırlıklarının olduğu daha önce de ifade etmişti. Yedek parti ile ilgili örgütlenme ve mecliste var olabilme sorunu var. Bu sorunlu aşabilmek için var olan bir partiye, (anadolu birliği partisi demokrat parti gibi.) Yada sıfırdan yeni bir parti kurarak 20 milletvekilini transfer ederek CHP'de yaşanan aksaklıkları da yöneterek yeni partiye geçişi tamamlamak istiyorlar.

'ÖZEL EKİBİNİN TAMAMI YENİ PARTİYE GEÇMEYECEK'

İçerideki isimler son ana kadar mücadele edecek. Eğer yeni bir parti kurulursa Özel cephesindeki milletvekillerinin tamamı yeni partiye geçmeyecek CHP'de kalarak mücadele edecek. Buradan şunu anlıyoruz yeni partiye toplu bir geçiş olmayacak son ana kadar kurultayı zorlayacaklar. Bu strateji 'kendimizi en iyi nasıl sağlama alırız' şeklinde yürütülüyor.

'KARAR TEMMUZ SONU NETLEŞECEK'

Bunlar kesin bilgiler ve verilmiş tam bir karar değil. Hukuki süreçte en ufak bir ışık doğarsa bu ayrılık kolay olmayacak gibi duruyor. Kurultayın toplanmaması ve genel merkezin tutumu yeni partiyi kurma yönünde ama onlar hevesli değiller. Siyasiler bir şeye aday olduklarında sosyal medya çalışmalarını hızlandırıyorlar. Başarır, Günaydın ve Akdoğan gibi isimler bunu şu an yürütüyor. Bu yeni parti sinyallerini de veriyor. Temmuz sonu gibi bu bir şekle bürünerek karar alınacak gibi duruyor. Milletvekilleri CHP'de kalarak mücadeleyi sürdürecek"