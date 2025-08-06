HBS Araştırma, 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşmey yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

"Türkiye Gündem Araştırması"nın hata payı yüzde 2,2 olarak kaydedilirken; Ağustos ayının ilk genel seçim anketi oldu.

CHP AĞUSTOS AYINA DA BİRİNCİ GİRDİ

Katılımcılara, "Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa" hangi partiye oy vereceği sorulurken CHP yüzde 34,8 ile birinci parti oldu.

AKP yüzde 29 ile ikinci parti olurken; DEM diyenlerin oranı yüzde 8,1; MHP diyenlerin oranı da yüzde 7,4 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 6,2

Zafer yüzde 4,3

YRP yüzde 4,3

Diğer yüzde 5,9