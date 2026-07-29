CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Aksaray il yönetimi ve partililer, CHP İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı, ardından CHP'den toplu olarak istifa etti.

CHP Genel Merkezi tarafından CHP Aksaray İl Başkanlığı görevinden alınan Bilal Özdemir, yaptığı açıklamada, yıllardır emek verdikleri CHP'de artık mücadele etme ihtimali kalmadığını belirterek, “100 yıllık dev çınar, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Atatürk ilkelerinden, devrim yasalarından, hukuktan, demokrasiden, halktan uzaklaştırılmış, iktidara koltuk değneği yapılmıştır. CHP için öncelikli olan halkın çıkarı değil, AKP’nin çıkarları olmuştur. CHP içerisinde demokratik yollarla bir yarış yapma ihtimali kalmamıştır” dedi.

"CHP üyeliğinden içleri kan ağlayarak istifa ettiklerini" söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Bizler burada içi boşaltılmış, dört duvarı köhnemiş zihniyeti ve butlancıların Aksaray temsilcilerini bırakarak istifa ediyoruz. Bizler doğru yerde doğru durmaya devam edeceğiz. Bizler Atatürk’e bağlı, devrim yasalarına inanan, tam bağımsız Türkiye’yi amaçlayan, Atatürk’le, Atatürk ilkeleriyle, bayrağımızla sorunu olmayan, demokrasiye, hukuk devletine inanan sosyal demokratlarla, milliyetçi demokratlarla, muhafazakâr demokratlarla, kadınlarla, gençlerle birlikte Genel Başkanımız Özgür Özel’in yolunda yürüyoruz.”

Grup daha sonra sloganlar eşliğinde YENİ Parti'nin il binasına yürüdü.