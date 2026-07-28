CHP Antalya'da yeni istifalar geldi. CHP eski İl Başkanı Nail Kamacı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili, düzenlenen yürüyüş sonrası CHP'den ayrıldıklarını açıkladı.

19 İLÇE BAŞKANI DA BULUNUYOR

CHP'nin eski il binasına doğru gerçekleştirilen yürüyüşe katılan partililer, toplu istifa kararlarını duyurdu. İstifa edenler arasında eski CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte 19 ilçe başkanının da bulunduğu belirtildi.

‘YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN BURADAYIZ’

Toplanan kalabalığa hitap eden Nail Kamacı, CHP'den ayrılarak Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

Kamacı konuşmasında, "Bugün hep birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Siyaset gönüllülük işidir. Buraya zorla gelen var mı? Size herhangi bir hediye verildi mi? Hayır. İşte biz buraya yeni bir başlangıç için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Partililere hitap eden Kamacı, imkanlarının sınırlı olduğunu belirterek, "Sizlere bir kuru pasta bile veremedik ama buraya geldiniz" dedi.

‘37 YILLIK PARTİMDEN AYRILMAK KOLAY OLMADI’

Yaklaşık 37 yıldır CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Kamacı, ayrılık kararının kendisi için kolay olmadığını söyledi.

Kamacı, siyasi tercihinin bir öfke ya da kırgınlık sonucu olmadığını belirterek, yıllarını verdiği değerlere sahip çıkmak ve ülke adına umut taşımaya devam etmek için bu kararı aldığını ifade etti.

Kamacı, bundan sonraki siyasi mücadelesini Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğini belirterek, parti değiştirmenin Cumhuriyet'e bağlılığını, Atatürk'e olan inancını ve sosyal demokrasi anlayışını değiştirmediğini vurguladı.

PİKACHU KOSTÜMLÜ PROTESTOCU DA YÜRÜYÜŞTEYDİ

Antalya'daki toplu istifa açıklamasının ardından düzenlenen yürüyüşte, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla yapılan gösterilerde Pikachu kostümüyle dikkat çeken protestocu da yer aldı.