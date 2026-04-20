CHP'li belediyelere yönelik Ekim 2024'te Esenyurt Belediyesi ile başlayan operasyonlar zincirinin son halkası Ataşehir oldu.

Geçtiğimiz gün gece yarısı düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte bazı belediye bürokratları gözaltına alındı.

Gözaltı süreci devam ederken CHP, Onursal Adıgüzel için belediye binası önünde miting düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu mitingde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

İmamoğlu'nun mesajında öne çıkanlar özetle şöyle:

"Biz mertçe direndikçe, onlar namertçe yollara daha çok sapıyorlar. Biz, Silivri mahkemesinde yalanlarını ve iftiralarını yüzlerine vurdukça, onlar yeni kumpasların peşinde koşuyorlar. Yalanlarını daha büyük yalanlarla örtmeye uğraşıyorlar. Milletten kaçıyor, yalanlara sarılıyorlar.

Öyle bir bataklığa saplandılar ki; iftiralarını ve yalanlarını büyüttükçe, milletin gözünde küçülüyorlar.

Ülkemize dayattıkları bu adaletsiz ve çürümüş düzeni değiştireceğiz. Her birimizi hapsetseniz, dışarıda tek bir Cumhuriyet Halk Partili kalmasa bile başaracağız.

Elbette kazanacağız. Sandık kurulacak, millet mührü vuracak. Onlar kaybedecek, milyonlar kazanacak. Her şey çok güzel olacak!"

İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına "Selam olsun iradesine sahip çıkanlara, seçtiği belediye başkanına sahip çıkanlara" ifadeleriyle başlayan Özel, İstiklal Marşı'nda yer alan "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" dizelerini seslendirdi.