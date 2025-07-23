İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'nin 19-26 Mart arasında Saraçhane'de başlattığı miting ve buluşmalar devam ediyor.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası şimdiye kadar 11 farklı ilçede düzenlenen bu buluşmaların ilki Şişli'de gerçekleşti; burayı sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı (İstanbul Üniversitesi) , Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Saraçhane, Sancaktepe ve Kartal buluşmaları izledi.

Her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarında adres bu kez Bakırköy oldu.

23 Temmuz Çarşamba (bugün) günü saat 20.30'da başlayan buluşmaya, yaz sıcağına rağmen on binlerce vatandaş katıldı.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajının okunduğu mitingde Özgür Özel de vatandaşlara sesleniyor...

İMAMOĞLU: BİR AVUÇ İNSAN KAYBEDECEK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun mektubunu okumak üzere otobüse çıktı.

Çelik tarafından okunan mesajında İmamoğlu özetle şunları söyledi:

"İki hafta önce, Bakırköy’de açılan Bölgesel İstihdam Ofisimiz (BİO) de içimi mutlulukla, umutla doldurdu. Değerli yol arkadaşım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan’a, Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Ovalıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bölgesel İstihdam Ofislerimiz, daha önce örneği olmayan, benim çok önem verdiğim projelerden biridir. İstihdam ofislerimizi, işsizlik ve gittikçe ağırlaşan ekonomik şartlar altında ezilen vatandaşlarımıza destek olabilmek için hayata geçirdik.

Bununla birlikte ulaşım yatırımlarımızdan Ataköy-İkitelli metro hattımız da Bakırköylü vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerimiz arasında.

Bizi içeri atarak, vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışarak, koltuklarını muhafaza altına alabileceklerini sandılar. Ama bu kirli ve zavallı planları ellerinde patladı.

Bugün yaptıkları her hukuksuzluk, kurdukları her kumpas, onları kaçınılmaz sonlarına daha hızlı yaklaştırıyor. Sandıktan ne kadar büyük bir zaferle çıkacağımız çok daha net görülüyor. Bu; hakkı yenen, kıymeti bilinmeyen, yok sayılan milyonların zaferi olacak.

En temel hak ve hürriyetlerinden mahrum edilenlerin, güvencesizlerin zaferi olacak. Sandıktan çok büyük bir zaferle çıkacağız. Bu; emeğinin, yatırımının karşılığını alamayanların zaferi olacak. Gençlikleri, gelecekleri, hayalleri çalınanların zaferi olacak.

Sandıktan çok büyük bir zaferle çıkacağız. Bu; demokrasinin, milli iradenin zaferi olacak. Adaletin, hürriyetin ve haysiyetin zaferi olacak. Bir avuç insan kaybedecek, büyük ve aziz bir millet kazanacak."

İKİ MİLLETVEKİLİ CHP'YE KATILDI

DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, CHP'ye katıldı.

Rizvanoğlu ve Cem Avşar'a, CHP rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

ÖZEL SESLENİYOR…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitinge katılan İstanbullulara seslendi. Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu meydanı dolduranlara, seçtiklerine sahip çıkanlara, iradesinin arkasında duranlara selam olsun. 2023 yılında Ekrem Başkan, atıl alanları olan bu meydana el attı. Size, bize bu meydanı kazandırdı. Bugün yanındaysım, 'Demokrası Meydanı'na, hemşehrilerime selam olsun dedi. Kutuplaştırana inat kucaklaşmaya geldik! Bu ülke Türküyle Kürdüyle, Laz'ı ile Çerkes'i ile Mustafa Kemal'in ülkesine sahip çıkanların ülkesidir.

Bakmayın hadsizler, birbirinin peşi sıra, ağzından çıkanı kulağı duymayanlar var. Bu ülke, bir ülkenin büyükelçisinden yalan yanlış bildiği, yok efendim Osmanlı milet sistemi, yılları, dönemleri karıştırdığı, tutup da bu coğrafyada ulus devletler İsrail için tehditmiş. Bu coğrafyada ulus devlet mi bıraktınız? Coğrafyada ulus devlet, Türkiye Cumhuriyeti var, kimseye tehdit değil ama hiçbir tehdide de boyun eğecek değil. 'Yurtta barış cihanda barış' diyen Gazi'nin partisi olarak, Sevr'i yırtıp atan yarınki yıl dönümünün huzurunda olacağız. Lozan'ı yapanların partisi olarak bunlara pabuç bırakmayacağız.

Kimse endişe etmesin, elbette dinimize, Hz. Muhammed'in ümmetine saygımız sonsuz ama kimse şunu düşünmesin, bu ülkeyi mezhepçilikle, Cumhuriyetin değerleriyle değil de bambaşka sınıflandırmalarla, Misak-i milli sınırlarına saygı duymadan, Cumhuriyetin kazanımlarını görmeden, Gazi'nin çizdiği doğru hatları görmeden ama macerayla ama tavizle bu ülkeyi tartıştıranların değil, bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne sahip çıkanların olacak."