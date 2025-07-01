CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' ve 'kayyum' ihtimallerinin masada olması, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla partide ipler gerildi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edileceği iddiasını CHP'li kaynaklar yalanladı.

HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Merkezi kurultay gündemine karşı susma kararı aldı. 8 Eylül'e ertelenen davaya ilişkin açıklamaların parti içini yorduğu ve rahatsızlık yarattığının tespit edildiği kaydedildi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilere ise "Kemal beye karşı yoğun ve aşırı bir tepki var. Bu durum parti içinde kırılganlığa yol açmamalı" değerlendirmesinde bulunuldu. Bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu ile ilgili yorumlardan kaçınılacağı vurgulandı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİDEN İHRACI SÖZ KONUSU DEĞİL”

13 yıl genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı da yapıldığını belirten CHP'li kaynaklar, "Bu onun için en büyük onurdur. kariyerini korumak kendi elinde. Aklıselim davranması lazım. beklentimiz Hikmet Çetin gibi davranması" ifadelerini kullandı. Partiden ihracının ise söz konusu olmadığı kaydedildi.