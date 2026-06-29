Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verilmiş, CHP'nin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu atanmıştı.



Parti içinde büyük bir ayrışmaya neden olan bu durum üzerine CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, delegelerin desteğiyle topladığı imzaları 17 Haziran'da CHP Genel Merkezine teslim etti. 833 delegenin imzası ve İstanbul delegelerinin de irade beyanı ile CHP Genel Merkezine yapılan bildirimin ardından Özel tarafı, kurultay çağrısı için Kılıçdaroğlu ve ekibine 10 gün süre tanımıştı.





KURULTAY ÇAĞRISI GELMEDİ, CHP MAHKEMELİK OLUYOR



Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının imzaların inceleme sürecini tamamlamaması ve kurultay çağrısı yapmaması üzerine Özel ekibi, bugün sulh hukuk mahkemesine yapacakları başvuru ile CHP'ye çağrı heyeti atanmasını talep edecek.



Toplanan imzalar yapılacak başvuru dilekçesi ile mahkemeye beyan edilecek. Mahkemenin 'çağrı heyeti' talebini kabul görmesi halinde CHP'yi kurultaya götürmekle görevli bir heyet görevlendirilecek ve kararın verilmesinin ardından en geç 45 gün içerisinde CHP'de olağanüstü kurultay gerçekleşecek.