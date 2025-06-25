İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasından tutuklanmasının ardından CHP'nin miting ve buluşmaları devam ediyor.

İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlendi; burayı sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, (İstanbul Üniversitesi) Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa buluşmaları izledi.

Her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarında bu hafta adres, belediye başkanı İBB 5'inci dalga operasyonunda tutuklanan Büyükçekmece oldu.

Saat 20.30'da başlayan miting, Büyükçekmece Kent Meydanı'nda düzenlendi.

Mitingde, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Hasan Akgün'ün mesajı okundu.

HASAN AKGÜN: DİĞER BELEDİYELERE MÜFETTİŞ GİTMEZKEN...

Mitingde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün mesajı okundu. Akgün'ün aktarılan mesajında öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayımız, üç kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde başlatılan baskıcı uygulamalar sonucu bugün sizlere Silivri zindanından sesleniyorum.

40 yıldan beri ilk kez ailemden, Büyükçekmece ailemden ayrı kaldım. Kurban Bayramı'nda kucaklaşamadık. Ama bu karanlık günler geçecek.

Bu çağ dışı tutumlar memleketimizi her geçen gün daha da karanlığa sürüklüyor. Unutmayınız ki gecenin en zifiri vaktinin hükmü şafak sökene kadardır. Ve o şafak çok yakındır.

Diğer belediyelere senede bir müfettiş gitmezken, bizim belediyelerimize yılda en az 10-15 kez müfettiş gönderildi. Ama ama biz her zaman alnımız açık, başımız dik bir şekilde karşıladık. Çünkü biliyoruz ki hak yerini bulacak, bu zor günler geçecek ve biz yine hep birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağız.

Şimdi, bugün neden Silivri'de olduğumu anlatmak istiyorum:

Yıllarca şehir planlamasında yatay yapılaşmadan ödün vermediğim, planı deldirmediğim için. Şehri betona teslim etmeyip, kaçak yapılaşmaya karşı direndiğim için. Esenyurt'ta kişi başına 1 metrekare yeşil alan düşerken, Büyükçekmece'de bu alan oranı 120 metrekarenin üstüne çıktığı için. 2050 vizyon planını halkla birlikte yaptığım için. Türkiye'nin en büyük fuar ve kongre merkezini, dünya standartlarında TV kulesini, görkemli bir marina ve yat limanı şehrimize kazandırdığımız için. Türkiye'nin en büyük film platosunu buraya getirdiğim için. Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, 38'den fazla kreş okul, 28'den fazla cami ve cemevi yaparak halkın her kesimine dokunduğum için."

İMAMOĞLU: YARGI ELİYLE PEHLİVANLIK TASLIYORLAR

Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mesajı da okundu. Ekrem İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aktardı.

İmamoğlu'nun mesajından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ülkemiz her yeni güne yeni bir hukuksuzlukla, yeni bir zulümle uyanıyor. Hukuka, demokrasiye, milli iradeye saldırıyorlar. Birliğimize, kardeşliğimize saldırıyorlar. Ekonomik krizler karşısında aciz, afetler karşısında güçsüzler… Ülkenin sorunlarını çözecek kadroları, enerjileri, hevesleri kalmamış…

Ülkemizin etrafını yangın yerine çeviren sömürgeci zalimler karşısında sesleri çıkmıyor. Bütün güçlerini, enerjilerini muhalefeti yok etmek için seferber etmiş durumdalar. Tek bir projeleri var: Koltuklarını korumak.

Milletin önünde benimle mertçe yarışmaya cesaretleri olmadığı için, yargı eliyle pehlivanlık taslıyorlar. Bunlarınki yalancı pehlivanlık. Aslında, normal şartlarda seçim kazanamayacaklarını bilmenin korku ve telaşı içindeler. Beni ve arkadaşlarımı içeri attılar ama korkuları geçmiyor.

Bunlar; insanlık nedir, vicdan nedir, mertlik nedir unuttular. Bunlar; hukuk nedir, demokrasi nedir, milli irade nedir, unuttular. Ülkeyi kendi tapulu malları, devleti kendi aile şirketleri zannediyorlar. Milleti istedikleri gibi hizaya sokabileceklerini zannediyorlar. Hiçbir güç, bu aziz milleti kendi adaletsizliğine, kendi zulmüne ortak edemedi, edemeyecek.

Biz, tek bir kişiye yapılan adaletsizliğin, hepimize yönelik bir tehdit olduğunu çok iyi bilen, haksızlıklara gönülden isyan eden bir milletiz. Bizim için vatan, üzerinde özgürlük, adalet ve huzurun hâkim olması için uğruna can vermeye hazır olduğumuz toprak demektir."

Mektupların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, on binlere hitap edecek.

Özgür Özel'in açıklamalarından çıkanlar şu şekilde:

"Burada, 19 Mart’tan sonra korkuyu evde bırakanlar var. 19 Mart darbesine karşı direnenler, itiraz edenler, seçtikleri belediye başkanına sahip çıkanlar, bu meydanda korkmayanlar, yılmayanlar, diz çökmeyenler var.

Bütün arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Ve bu meydanları her seferinde kararlılıkla dolduran sizlerle gurur duyuyoruz.

Elbette başaracağız; başarmanın üç şartı var: Birincisi, olmazsa olmazı: ahlaki üstünlük; Ahlaki üstünlük bizde. Sandıktan biz çıkmışız; Hizmeti biz yapmışız; Milletten kaçmamışız; Yine sandığa gitmişiz, yine kazanmışız; Ahlaki üstünlük bizde... Psikolojik üstünlük bizde.... Çoğunluk enerjisi bizde. Biz kazanacağız.

Bugün buraya Silivri’den geldim: Silivri’de Hasan Akgün Başkanımızı ziyaret ettim. Biraz önce onun adına kıymetli eşine, değerli torununa sarıldım, selamlar getirdim. Ama Hasan Başkan’ın en büyük selamı, gözünden bile sakındığı Büyükçekmece’yedir… sizleredir.

Bu, sizin bildiğiniz, benim bildiğim ama Türkiye’nin duyması gereken bir hikayedir.

Hasan Akgün, burada Büyükçekmece’de tam 7 kez seçime girdi, 7 kez seçildi: Hasan Akgün, ANAP'tan seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde Baykal aday gösterdi, seçildi. Kemal Bey aday gösterdi, seçildi. Biz aday gösterdik, yine seçildi.

Otuz bir yıldır belediye başkanı olarak, Elli yıldır belediyeci olarak, Çocuk yaşından beri buraya, buralara, sizlere hizmet etti.

Bugün de konuştuk, gülüştük; Bu dönem Ekrem Başkan’la birlikte dedik ki: "Hasan Abi, 30 yıl yaptı, değişim diyoruz. Bir genç arkadaşa görevi versin. Hasan Başkan’a başka bir görev tanımlayalım. Belediye başkanlarının abisi olarak, genel koordinatör olarak onlara katkı sağlasın, tecrübelerini aktarsın."

Allah var, Hasan Başkan da "olmaz" demedi. Yani biz Hasan Başkan’dan vazgeçtik Büyükçekmece için…

Hasan Başkan kendinden vazgeçti. “Bunca yıl yaptım, nasıl derseniz öyle yapalım. Nerede derseniz partim için çalışırım” dedi.

Ama anketi bir yaptık ki… Hasan Başkan’dan kim vazgeçmedi? Siz vazgeçmediniz. Büyükçekmece vazgeçmedi: Memnuniyet oranı: yüzde 65. Altı sefer seçilmiş, en az iki kişiden birinin oyunu almış.

Kimi koyduysak ankete, Büyükçekmece ‘Hasan Akgün’ dedi, başka bir şey demedi...

Özal’ın adayı, Ecevit’in başkanı, Baykal’ın adayı, Kemal Bey’in adayı, Bizim adayımız… Ama sizin göz bebeğiniz. Siz bırakmıyorsunuz.

Geçen sene Mart’ta, 30 yılı tamamlayınca, “yeter” demiş. Otuz yıl boyunca – çoğu, hatta tamamı – muhalefetteki hizmetlerinde, Erdoğan İBB Başkanı iken, kendi grubunun başkanıyken başlamış, çalışmış, defalarca denetlenmiş. Otuz yıl boyunca buraya binlerce müfettiş gelmiş, incelemiş, hiçbir kusur bulmamış.

Şimdi bu sene… Yedinci döneminde gelmişler Hasan Başkan’da kusur bulacaklar; kara çalacaklar. Bakın, buldukları "kusur"u ben söyleyeyim: Türkiye duysun.

Bu ilçenin tanınmış müteahhitlerinden biri, inşaat yaparken yapması gereken fore kazıkları çakmamış.

Vatandaşın biri de bunu CİMER’e şikayet etmiş. CİMER almış, buraya yollamış. Hasan Başkan gitmiş baktırmış; kazıkları çakmamış. İnşaatı mühürlemiş.

Müteahhit mahkemeye gitmiş, mahkeme Hasan Başkan’ı haklı bulmuş. Ama bu süreçte, ona buna iftira at kampanyasında, bu müteahhiti almışlar, “Hasan Başkan benden rüşvet istedi, vermeyince inşaatımı mühürledi” diyor.

Buradan savcıya, başsavcıya sesleniyorum. Dedim ya: “Sert kayaya çarptınız.” Şimdi yaz o iddianameyi; görelim bakalım müteahhidin söylediğini. CİMER’e şikayet var. Yollayan CİMER. Mühürleyen belediye. Mahkeme Hasan Başkan’ı haklı buluyor. Ama siz, iftiracı üzerinden ifade verdir diyorsunuz.

İkinci bir husus… Yine bir başka müteahhit… Bir AVM var, emsal artışı istiyor. AVM olacak ama bu emsal artışından müteahhit yararlanacak.

Hasan Başkan diyor ki: “Bunu veririm ama 45 derslikli bir Kız Meslek Lisesi yaparsın.” Müteahhit kabul ediyor. Resmi protokol yapıyorlar. 45 derslikli Kız Meslek Lisesi karşılığında AVM’ye emsal veriliyor. Savcı bunun adına ‘rüşvet’ diyor.

Ey savcı. Eğer bu rüşvetse… İstanbul’da ne AVM’ler ne gökdelenler diktiniz… Tayyip Erdoğan diyor ya: “Bu şehre ihanet ettik, ben dahil ihanet ettik.” Geldiklerinde 4 gökdelen vardı, şimdi 257 tane.

O artışlardan Ayakkabı, çikolata kutuları; elbise askıları doldu. “Babacığım, sıfırladım” dedi o da oldu.

Hasan Akgün, cebine bir lira koymamış, 45 derslikli Kız Meslek Lisesi yaptırmış. Eğer suçu buysa: Helal olsun Hasan Başkan’a.

'CESARETİN VARSA GETİR SANDIĞI'

Adını koyalım... Bugün, bugün çıkan anketlerde, kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30’un altında. Cumhuriyet Halk Partisi ise kararsızlar dağıtılmadan 4–4,5 puan önde; dağıtılınca 6–7 puan ileride.

Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili dönemde, 1977’deki yüzde 41,5’lik oy oranına en yakın durumda: Yüzde 40’ın üstünde.

Şimdi Erdoğan’a sesleniyorum: Benim adayım belli; sandığı istiyoruz... Oyumuz belli; Oyun belli.

2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29’la orada oturtmam!

Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa, hodri meydan: getir sandığı!"