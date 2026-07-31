CHP Genel Başkanlığı koltuğuna mahkeme kararıyla butlan olarak dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, 12 ile yeni il başkanı atandığını açıkladı.

'İL BAŞKANI OLARAK ATAMIŞ BULUNUYORUZ'

3 saat süren CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Sarı, "Amasya ili için Emin Kalyoncu arkadaşımızı, Artvin ili için Ahmet Özdemir arkadaşımızı, Balıkesir ili için Fikret Şahin arkadaşımızı, Burdur için Recep Mutlucan arkadaşımızı, Giresun ili için Ahmet Nejat Karaibrahim arkadaşımızı, Çorum ilinde Tuncay Yılmaz arkadaşımızı, Kars ili için Muhammed Baran Karahan arkadaşımızı, Kastamonu için Uğur Alemdar arkadaşımızı, Kütahya ili için Nihat Sargın arkadaşımızı, Rize için Muhittin Bayrak arkadaşımızı, Trabzon'da Mustafa Gültekin arkadaşımızı, Zonguldak'ta Olcay Can arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

'DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETECEĞİZ'

Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi hakkında disiplin süreci başlatılacağına ilişkin iddialara cevap veren Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup, onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz" ifadelerini kullandı.

'AKLANIP GELENLERE KAPIMIZ AÇIK'

Sarı, hakkında yürütülen hukuki sürecin tamamlanmasının ardından CHP'ye dönen Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ilişkin ise "Cumhuriyet Halk Partisi aklananların yeniden gelebileceği bir siyasal partidir. Ama şaibeli arkadaşların içinde yer aldığı bir siyasal parti olamaz. Dolayısıyla aklanıp gelen herkese Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmak isterlerse kapımız açıktır" değerlendirmesinde bulundu.