İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, son yazısında önümüzdeki hafta bir grup milletvekilinin deklarasyon yayımlayacağını belirterek, “Ali Öztunç, Engin Altay, Gürsel Erol ve Nermin Yıldırım Kara’nın öncülük ettiği bir grup milletvekili bir deklarasyon yayımlayacak. Deklarasyonda en kısa sürede kurultayın toplanması talebinde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

Bu isimlerin daha önce CHP’nin bölünmemesi için çaba gösterdiğini hatırlatan Selvi, “CHP’de Kılıçdaroğlu’nun kemik ekibi 23-24 milletvekilinden oluşuyor. Diğerlerinin bir gözü Yeni Parti’de diğer gözü CHP kurultayında olacak” değerlendirmesinde bulundu.

'4 GENEL BAŞKAN ADAYI VAR'

Partide liderlik yarışına ilişkin de bilgiler paylaşan Selvi, "CHP’de bir süre daha suların durulmayacağı anlaşılıyor. Çünkü partide şu anda 4 genel başkan adayından söz ediliyor. Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Gürsel Tekin ve Muharrem İnce genel başkan adayları olarak gösteriliyor” dedi. Selvi ayrıca, kurultay sürecinde aday sayısının değişebileceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağının henüz netleşmediğini belirtti.

'KILIÇDAROĞLU'NA EN BÜYÜK DARBEYİ VURDUK'

Selvi, geçtiğimiz hafta sonu CHP’de rozet takma töreninde yaşanan figüran skandalına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Selvi "Rozet takılanların CHP’ye gönül veren kişiler olmadığı, filmlere ve televizyon programlarına figüran sağlayan cast ajansından kiralanan kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Biz bir çuval inciri berbat ettik. CHP’nin organizasyonunu mahvettik. Kılıçdaroğlu’na en büyük darbeyi vurduk. Bundan dolayı özür dileriz demelerini beklerdiniz değil mi? Ancak bunun yerine farklı bir tutum sergilendi. Ama onlar tam aksine üste çıkmaya çalıştılar. İtibar suikastına maruz kaldıklarını savundular. CHP’ye operasyon çekildiğini iddia ettiler. Pes doğrusu” dedi.

'SELVİ ANKARA'NIN ELİNE VERDİĞİ NOTLARI OKUYOR'

Sözcü Masası programında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gazeteci Murat Ağırel, "Ben Abdülkadir Selvi dediğiniz zaman, -onun gibi birkaç isim daha var-saygısızlık yapmak istemem ama hür iradeleriyle değil, birilerinin kendisine iliştirdiği notları yazan biri olarak görüyorum ben. Bu yazıya da öyle bakıyorum. Kendi kanaati değil Ankara'dan yazdırılmak istenen sözcüklerin dışavurumu diye bakıyorum ben. Yazdığı metinde 4 tane başkan adayı var. Demokratik yarışı parçalanmanın göstergesi olarak sunuyor. Bu yazıyı CHP'liler okursa, yaratacağı düşünce 'CHP artık yönetilemiyor' Ana metin bu aslında. CHP'de yaşanan iç rekabeti muhalefet bölündü, kendi aralarında birlik yok olarak göstermek istiyor. Siyasi gündemi parti içi rekabet olarak yansıtıyor" ifadelerini kullandı.