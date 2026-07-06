CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen kişilerin itirazlarını görüşmek için toplandı. Toplantıda, yedisi il başkanı 8 kişinin tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. CHP YDK, bugün parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, haklarında tedbir kararı bulunan parti yöneticilerinin tedbire yönelik itirazları görüşüldü. Toplantıda, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazlar ele alındı. Değerlendirmelerin ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu isimlerin haklarındaki tedbir kararına yönelik itirazlarını reddetti. İtirazı reddedilen ve haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında, 13 Temmuz'daki YDK toplantısında son kararın verilmesi öngörülüyor. BUTLANDAN SONRA İHRAÇ DALGASI BAŞLADI CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanlığına mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda parti yöneticisi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Disipline sevk edilen isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararına yaptığı itiraz kabul edilmişti.

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