Sözcü Muhabiri Bala Ateş Irmak Ankara da siyaset gündemine dair son gelişmeleri paylaştı. Meclis'ten notlar aktaran Ateş; CHP gündemine dair de önemli bilgiler aktardı. CHP'de milletvekillerinin dokunulmazlıklara dair yeni adımı işaret eden Ateş, 'hedefte 9 milletvekili var' diyerek şu bilgileri aktardı:

DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILABİLİR

"Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz için de hazırlandı. Erdoğan ve Kurtulmuşun o gün konuşmaları olacak. 10. yıl anılmış olacak. CHP noktasında dokunulmazlıklara dair yeni adımların da gelebileceği ifade ediliyor. Özgür Özel'in dokunulmazlığı değil ama 9 milletvekilinin Veli Ağbaba, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca gibi bazı isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceği söyleniyor. Yarın Özel'in Bahçeli'nin ve DEM Parti'nin grup toplantısı var bu hafta siyaseten hızlı geçecek.

OPERASYONLAR ABB'YE SIÇRAYABİLİR

CHP Lideri Özel şu anda MYK toplantısına başkanlık ediyor. Sonrasında ise Zeynel Emre'nin 14.30 gibi açıklama yapmasını bekliyoruz. Bugünün gündeminde kurultay var. Bunların yanı sıra da sahadaki çalışmalar ve yeni partinin yeni adımları MYK konularına dahil. Özel ekibi bu hafta yeni parti için dilekçe verilebilir. İsmi 'Yeni' mi olacak 'Yürüyüş' mü olacak? Bugün belli olabilir. Eğer ilk etapta dilekçe verilirse yeni partiye etap etap geçilmesi söz konusu olabilir. Artık karar verildi buradan dönülmesi çok beklenmiyor deniliyor. Son olarak MYK'nın gündemlerinin biri operasyonlar. ABB'ye operasyonlar sıçrar mı? sorusu var. Özel cephesi de 'bu operasyonlar boşuna yapılmadı ABB'ye sıçrayabilir' dedi.

Kılıçdaroğlu cephesinde ise ihraçlar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta CHP merkezindeki fon yenilendi. 'Türkiye'nin birinci partisi' yazısı kaldırıldı; 'Türkiye'nin kurucu partisi' ifadesi geldi. Buna açıklama olarak da 'sıralamalar değişebilir ama CHP kurucu partidir bu değişmez' denildi."