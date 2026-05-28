CHP'de mutlak butlan kararı, siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AKP ve CHP üç bayramın ardından yeniden bayramlaşacak.

Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP; AKP ve MHP ile uzun zaman sonra bayramlaşacak. DEM Parti Özgür Özel'in görevlendirdiği heyetle de Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği heyetle de bayramlaşmayacak.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet konuk edecek.

CHP'yi, AK Parti, MHP, DSP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise bu partilere eş zamanlı ziyarette bulunacak.

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYECEK

DEM Parti ve İYİ Parti ise mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile bayramlaşmayacak.

Buna göre, Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti ile görüşecek. Söz konusu görüşmeler bayramın 2. gününde gerçekleşecek.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin bayramlaşma programı şu şekilde: