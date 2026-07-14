CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve yönetimi ile Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ve yönetiminin 10 Temmuz Cuma günü görevden alınmasının ardından, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Ejderoğlu ve yönetimi de görevden alındı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever imzasıyla CHP Giresun İl Başkanlığı’na gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“CHP Tüzüğü ve Kadın Kolları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, Kadın Kolları İl Başkanı ve İl Yönetiminin görevi sona ermiştir. Söz konusu işleme ilişkin yazı ve ekleri İl Başkanlığınıza posta yoluyla gönderilmiştir. İş ve işlemlerin aksamaması amacıyla, görev değişikliğine ilişkin gerekli koordinasyonun sağlanması, ilgili kişilere gerekli bilgilendirmenin yapılması, İl Kadın Kollarına ait karar defterleri, mühür, demirbaşlar ve diğer kurumsal materyallerin usulüne uygun şekilde teslim alınması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.”