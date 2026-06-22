Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç'un birazdan AKP'ye katılması bekleniyor.

AKP'nin Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yeni katılımlar olması beklenirken, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un da bu isimler arasında yer alacağı iddia ediliyordu.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki Ulus Hali'nde vatandaşlarla bir araya geldiği etkinlikte, Levent Koç'un AKP'ye katılacağı iddiaları bir vatandaş tarafından Özel'e sorulmuş ve Özel bu soruya "dedikodu" diye cevaplamıştı.

KURUM'U ZİYARET EDİP, YAVAŞ'IN PANKARTLARINI KALDIRMIŞTI

Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kalecik, Gölbaşı, Haymana ve Nallıhan belediyelerinin CHP’den AKP’ye geçebileceği iddia edilmiş ancak, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, AKP'ye geçeceği iddiasını yalanlamıştı.

Haymana Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) astığı pankartları kaldırmasıyla gündeme gelmişti.

Haymana Belediyesi, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hazırladığı pankartların 'gerekli izinler alınmadan asıldığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında kaldırıldığını' öne sürerken, bu hamle Levent Koç'un gelecek hafta AKP'ye geçeceği iddialarının 'kesinleştiği' şeklinde yorumlandı.