CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun 39. Dönem İl Yönetim Kurulu olarak partilerinden istifa ettiklerini ve YENİ Parti’ye katıldıklarını açıkladı.

'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ'

Özdağ açıklamasında, “Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun 39. Dönem İl Yönetim Kurulu olarak görevlerimizden ve partimizden istifa ederek, Yeni Parti saflarında mücadelemizi sürdürüyoruz. Adalet, demokrasi, özgürlük ve Cumhuriyet değerleri için hep birlikte daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye İttifakı'nda buluşalım” ifadelerini kullandı.