CHP'de bir belediye başkanı ve iki belediye meclis üyesi hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Yargı kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin "kesin ihraç" talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.

SON OLARAK 48 KİŞİ İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu yönetimi geçtiğimiz gün 48 kişiyi partiden ihraç etmişti.

İhraç edilenler arasında Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde CHP Genel Sekreteri olan Selin Sayek Böke ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yarımcısı olan Gül Çiftçi de vardı.

16 Ekim'de alınan kararla ihraç edilen 48 isim şöyle:

"Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı."