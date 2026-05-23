CHP’ye yönelik butlan kararı kaosu da beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kendi hamlelerini yapıyor.

Özel yönetimi kararın kaldırılması için istinaf mahkemesi, YSK ve Yargıtay’a başvurdu. İşe hızlı başlayan Kılıçdaroğlu, Atakan Sönmez’i kendisine basın müşaviri olarak atadı ve CHP Genel Merkezinin avukatlarını azletti.

ÖZEL GENEL MERKEZDE

Özel ‘’Terk etmem’’ diyerek genel merkezde çalışmaya devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu ise çalışma ofisinde ziyaretçilerini kabul etti.

Bayramdan sonra da TBMM’deki CHP Grubuna gidebileceği bildirildi. Tüm yurttaki CHP’li belediye başkanları Ankara’ya çağrıldı.

Bir taraftan da belirlenecek yol haritası tartışılıyor. Çıkış yolu olarak yeni kurultay gözüküyor. Ancak bu formül, istinafın verdiği kararın tedbirli olması nedeniyle sıkıntılı yaratıyor. Yedek parti ise devam eden ceza davasından ‘Siyas yasak’ çıkması durumunda işe yaramayacak.

EL SIKIŞIRLAR MI

Taraflar arasında uzlaşı arayışı da başladı. Kılıçdaroğlu ile Özel’in el sıkışması gerektiği vurgulanıyor. Eski Milletvekili Levent Gök’ün yanı sıra Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kılıçdaroğlu ve Özel arasında iletişim kuruyor. CHP İstanbul milletvekilleri Engin Altay ve Oğuz Kaan Salıcı da uzlaşı çağrısı yaptı. Özel de Parti Meclisi’ni ve belediye başkanlarını toplayarak nabız yoklamaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu’nun il ve ilçe kongrelerini başlatarak kurultaya gidebileceği belirtildi. Bu da bir yıllık süreyi kapsayacak. Ancak iptal edilen il kongreleri yapılarak yedi ayda da kurultaya gitme formülü de değerlendiriliyor. Özel ise tedbir kararı nedeniyle kurultay kararı alamıyor.

Erdoğan’ın 14 yıl önceki mesajı: Kılıçdaroğlu varsa işimiz kolay

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından sosyal medyada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında Twitter’dan yaptığı sosyal medya paylaşımı hatırlatıldı.

Erdoğan’ın 14 yıl önce yaptığı paylaşımda o dönemdeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kast ederek, “CHP’nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada bu paylaşım ile birlikte Kılıçdaroğlu’nun girdiği 13 seçimi de kaybetmesini hatırlattı.