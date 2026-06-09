Yaşanan Grup toplantısı krizinin ardından CHP'de butlan yönetimi MYK toplantısı yapacağını açıkladı.

"Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim" diyen Kılıçdaroğlu, "Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHRAÇLAR GÜNDEME GELECEK

Butlan yönetiminin kurmayları, toplantıda bugün yaşanan gelişmelerin ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirterek önceliğin milletvekili grubuna ilişkin süreçler olacağını ifade etti. MYK’nın, bazı isimlerin disipline sevki konusunda adım atabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Yüksek Disiplin Kurulu’nun, 4-5 Kasım 2023 sonrasında verilen ihraç kararlarının yok hükmünde sayılmasına yönelik talebinin de toplantıda ele alınması bekleniyor. Parti yöneticileri, TBMM önünde yaşanan tartışmalarda yer alan bazı isimler hakkında disiplin mekanizmasının işletilebileceğini dile getirdi.