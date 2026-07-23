Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı partiye 90-100 civarında milletvekilin geçmesi bekleniyor. Halen 135 milletvekili olan CHP’de 25-30 civarında milletvekilinin kalması bekleniyor. TBMM’de bu durumda AKP, DEM, MHP, İYİ Parti›nin yanı sıra yeni partinin ardından CHP de 6›ncı sıraya düşecek.

Yeni partinin kuruluş dilekçesinin yarın ya da 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilmesi bekleniyor. Milletvekilleri e-devletten topluca istifa edecek.

ÇATIŞMALI DİL YOK

Özel, il başkanları ile yaptığı yeni parti toplantısının ardından Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Yeni parti değerlendirildi, çatışmalı bir dil kullanılmayacağı belirtildi. Milletvekillerinin kuruluş dilekçesinin verildiği gün istifa edeceği ifade ediliyor. Yeni partinin ilk işi 45 günde kurultayı toplamak olacak.

VATANDAŞ DESTEĞİ

Özgür Özel ekibi, yeni partinin masraflarının karşılanması için milletvkillerinden destek istedi. Maaşlarını bir bölümünü ayıracaklar. Özel ekibi “Vatandaş gelirken masraf olmasın diye çayını beraberinde getiriyor, önemli bir dayanışma var” dediler.

Sanatçılar Arif Sağ, Sabahat Akkiraz ve Onur Akın CHP’den istifa ettiklerini duyurdu.

e-Devlet yoğunluktan hata verip kilitleniyor

İstifa 1 milyonu bulabilir

Bu arada yeni parti açıklamasından sonraki bir saat içinde CHP üyeliğinden 400 bine yakın kişi istifa etti. İstifaların 1 milyonu bulacağı konuşuluyor. Parti üyeliğinin sonlandırıldığı Yargıtay’ın sitesi zaman zaman “teknik aksaklık” uyarısı veriyor. CHP’nin 1 milyon 879 bin 973 üyesi var ve AKP’den sonra en çok üyeye sahip parti.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde CHP üyeliğinde yaşanan artışın önemli kısmının yeni partiye kayacağı değerlendiriliyor. Buna göre CHP’nin 1 milyon 879 bin 973 olan üyesinin en az 1 milyonunun yeni partiye kayması öngörülüyor.

ÜÇÜNCÜ OLABİLİR

CHP İstanbul’a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise “İstifalar söylendiği gibi yüksek olmayacak. CHP’de kalacak belediye başkanlarının sayısı ise tahminlerin ötesinde olacak” dedi. İstifalar 1 milyonu bulursa CHP’nin üye sayısı, 703 bin üyeli YRP’nin altına düşecek. YRP halen AKP ve CHP’den sonra en çok üyeye sahip. Ocak 2026 itibarıyla 1 milyon 922 bin 757 olan üye sayısı son gelişmelerle 1 milyon 879 bin 973’e geriledi.

Türkçesi bozuk pankart dün de kaldırılmadı

Yeni parti açıklamasının ardından CHP’nin Genel Merkez binasına butlan ekibi tarafından bozuk Türkçeli pankart asılmıştı. Sosyal medyada gündem olan “Ne cumhuriyetinden, ne de partinden vazgeçmeyeceğiz” pankartı dün de düzeltilmeden kaldı. “Ne” bağlacının hatalı kullanıldığı pankarttaki yazının doğru hali “Ne cumhuriyetinden, ne de partinden vazgeçeriz” olmalıydı.