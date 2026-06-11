Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihinde UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı iptal edilmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verilmişti.



Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, üç haftadır Türk siyasetinin gündeminden düşmeyen 'mutlak butlan' tartışmaları ve CHP içerisindeki ayrışma, bugün yeni bir boyuta taşınacak.



ÖZEL'CİLER VE KILIÇDAROĞLU'CULAR İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK



24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezine yapılan polis müdahalesi ve 9 Mayıs'ta TBMM önünde yaşanan arbedede karşı karşıya gelen Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri, bugün ilk kez CHP Genel Merkezinde aynı salonda karşı karşıya gelecek.



Saat 13.00'de başlayacak toplantı öncesinde CHP Genel Merkezinin girişine ve binanın camına "Parti Meclisi toplantısı nedeniyle Genel Merkeze ziyaretçi kabul edilmeyecektir" notu asılırken, Ankara 3. Genel İcra Dairesinin kararı ile görevlendirilen 56 kişi PM toplantısına katılacak.





Bugüne kadar Özel destekçilerinin çoğunlukta olması nedeniyle toplanmadığı öne sürülen PM'nin ilk toplantısından önce ise kritik bir gelişme yaşandı. Normal şartlarda 56 kişiden oluşan liste, dün akşam saatlerinde CHP üyelikleri askıya alınan Özel destekçisi 4 milletvekilinin ardından değişti.



Toplanacak PM'ye yedek listeden ilavelerin yapılması beklenirken, PM'deki dağılımın ise nasıl olacağı belirsizliğini koruyor. Birbirine karşı tepkili olan iki grubun aynı salonda toplanacak olması gerginlik ve kavga ihtimalini de doğururken, herhangi bir aşırılık yaşanmaması için CHP Genel Merkezi çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.