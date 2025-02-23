CHP Eskişehir Gençlik Kolları tarafından İsmet İnönü Caddesi’nde basın açıklaması yapıldı. CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, CHP’li gençler olarak daha çok birleşeceklerini ve daha çok çalışacaklarını ifade etti. Oğuzhan Demir, şöyle konuştu:

“Milletimizin sefalete, devletimizin felakete sürüklendiği günler yaşıyoruz. Hukuk sistemimiz çalışmıyor, adalet terazisi tersyüz olmuş halde. Suçlular sokakta gezerken, doğruları söyleyenlerin, baskıya karşı çıkanların, adeta toplama kampına dönüşmüş Silivri Cezaevi’ne gönderildiği günleri hep birlikte yaşıyoruz. Millete hizmet etmesi gereken belediye başkanları cezaevinde. Gazeteciler, sendikacılar, siyasetçiler cezaevinde. İşçiler de işverenler de tehdit altında. Tek bir eleştiriye, farklı sese tahammülü kalmamış bir iktidarla karşı karşıyayız.

“ŞİDDET, TAHAMMÜLSÜZLÜK VE TEKİNSİZLİK NORMALLEŞİYOR”

Bu iktidar Gençlik Kolları Genel Başkanımızı haftanın üç günü imzaya çağırarak bizlere de gözdağı vermek istiyor. Biz bu gözdağını yemeyiz. Bu memleketin gençleri bu gözdağını yemez. Söz veriyoruz ki dünden daha çok çalışacağız. Tüm yetkiyi elinde tutan iktidar, sorumluluk almıyor. Daima başkalarını suçluyor. Sürekli sorun ve kriz üreten, en ihtiyacımız olduğu anda can ve mal güvenliğimizi dâhi sağlayamayan bu düzen; halkı yoksulluğa, ülkeyi suskunluğa, gençleri karamsarlığa mahkum ediyor. Bozulmuş düzenin sonuçları, her gün gözümüzü açtığımızda karşılaştığımız yeni bir skandal ve rezalet oluyor. Şiddet, tahammülsüzlük ve tekinsizlik normalleşiyor. İşte, bu gidişat, bizlere Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı şu vasiyeti hatırlatıyor: ‘Ey Türk gençliği, birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.’

“KIRMIZI YELEKLERİMİZLE TÜM CADDELER VE SOKAKLARDA ÇALIŞACAĞIZ”

Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etme vaktimiz tam da şu andır. 2025 Türkiye’sinde, şanlı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin uçurumun kenarına sürüklenmesine karşı tarihimizin en büyük, organize ve demokratik gençlik hareketini başlatıyoruz. Bundan sonra kırmızı yeleklerimizi giyecek, çarşıda, pazarda yediden yetmişe herkesle buluşacağız. 81 ilde kırmızı yeleklerimizle, tüm caddeler ve sokaklarda, her köşe başında arı gibi çalışacak, 86 milyon vatandaşımızla konuşacağız. İktidarın puslu havada görünmez kıldığı umudu, azim ve kararlılıkla mücadele ederek, pırıl pırıl bir güneş gibi ortaya çıkaracağız.

“TEZGAHLAR VE KUMPASLAR BİZE SÖKMEZ”

İktidar, nafile çabalara girişecektir. Muhalefete tuzaklar kuracak, bizi birbirimize düşürmeye çalışacaktır. Deniyorlar, görüyoruz ve gülüp geçiyoruz. Bu oyunlar, tuzaklar, tezgahlar ve kumpaslar bize sökmez. Hakikati yalana boğdurmayız! Bilinsin ki halkın umudunu örgütlediğimiz, partimizin tüm kurul ve örgütleriyle iktidar olmaya hazır olduğu, şafağın sökmesine ve aydınlık yarınlara en yakın olduğumuz dönemde bizler korkmayacağız, yılmayacağız, partimizin kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz.

“İNADINA BİZ DAHA ÇOK BİRLEŞECEĞİZ, DAHA ÇOK GÜÇLENECEĞİZ”

Güçlü ve erdemli bir dayanışmaya sahibiz. Halkımızın yarınları için mertçe mücadeleye hazırız. Ne yaparlarsa yapsınlar, varsın kumpaslara devam etsinler. İnadına, biz daha çok birleşeceğiz, daha çok güçleneceğiz, daha çok biriktireceğiz, daha emin adımlarla yürüyecek, ayağımızı yere daha sağlam basacağız. Çünkü, parasızlıktan okulunu bırakmak zorunda kalan genç kardeşlerimiz var. İnşaatlarda çalışmak zorunda kalıp, canından olan, hayalleri yiten dostlarımız var. Kalacak yeri, cebinde harçlığı olmayan öğrenciler var. Mülakat denen ucubelikle hakkı yenen, adalet bekleyen milyonlar var. Sokakta güvenle yürüyemeyen kadınlar var. Olanaksızlıktan evlenemeyen, aile kuramayan çiftler var. İşsizlik yüzünden karamsarlığa sürüklenmiş, evine kapanmış görünmez bir ordu var. Düşündüğünü söylemekten çekinen, Silivri’nin soğuğu ile terbiye edilmeye çalışılan koca bir gençlik var.

“SENİN YERİN CHP”

AKP ülkeyi yönetemez haldedir. Kurdukları sistemle birlikte felç olmuştur. Mazlumların, mağdurların, dışlananların, yani memleketimizin çoğunluğunun yegane umudu iktidar değişikliği haline gelmiştir. Sevgili genç arkadaşlarımız, bu şartlar altında bizlere düşen, baba ocağımızda birleşmektir. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme teslim olmayanlara diyoruz ki: Senin yerin CHP. Partimiz, çok yakında Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanını seçecek. Ve Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte, o erken seçim sandığını en kısa sürede milletimizin önüne getireceğiz. Tam yol ileri diyerek başlayan yolculuğumuz, gençliğin rüzgarıyla hızlanacak. Biz gençler, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmak, devletimizi ve ülkemizi zorba azınlığın elinden kurtarmak için mücadelemizi büyüteceğiz. Bugün dünden güçlüyüz, yarın daha da güçleneceğiz. Biz kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Türkiye kazanacak.”