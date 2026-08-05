Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi internet sitesindeki sosyal medya bağlantılarına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Partinin kurumsal sitesinde yer alan il başkanlıkları bölümünden İstanbul ve Ankara il başkanlıklarının X (eski adıyla Twitter) hesaplarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, yasa dışı bahis içerikleri paylaşan hesaplara yönlendirildi.

FARKLI PROFİLLERE YÖNLENDİRİLDİ

İddiaya göre yönlendirme sorunu, CHP’nin resmi internet sitesinde bulunan İstanbul ve Ankara İl Başkanlığı sayfalarındaki sosyal medya bağlantılarında ortaya çıktı. Kullanıcıların, il başkanlıklarına ait resmi X hesaplarına ulaşmak isterken farklı profillere yönlendirildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu profillerde yasa dışı bahis bağlantılarının paylaşıldığı iddia edilirken, durumun fark edilmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bağlantıların neden farklı hesaplara yönlendirdiği ve bunun teknik bir hata mı yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.