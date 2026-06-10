CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantının gündeminde; dün grup toplantısı öncesinde yaşanan gerilim, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından MYK'ye gönderilen ve 4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan tüm ihraçların yok hükmünde kabul edilmesini talep eden yazı görüşülecek.



Ayrıca "parti suçu" işlediği iddia edilen ve aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumu ele alınacak. Yarın saat 13.00'te toplanacak Parti Meclisi'ne yönelik hazırlıklar ve bundan sonra partinin izleyeceği yol haritası da MYK’nın gündeminde.



İHRAÇ TALEBİYLE SEVK EDİLECEK İSİMLER AÇIKLANACAK



Parti Sözcüsü Müslim Sarı saat 16.00'da MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı yaparak MYK'da alınan kararları açıklayacak. CHP'den ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek isimlerin de duyurulması bekleniyor.