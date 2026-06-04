CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını dün yapmıştı. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantıya ilişkin bugün açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel cephesiyle görüşmek için bir diyalog heyeti kurulacağını, heyette MYK üyelerinin yer alabileceğini açıkladı.

DİYALOG HEYETİ KURULACAK

Sarı’nın açıklamasının ardından konuya ilişkin konuşan parti kurmayları, "Partiyi yönetenlere diyaloğu açmak düşer. O nedenle bizim önceliğimiz diyalog. İhtiyati tedbir kararı varken kurultayın yapılması hukuken mümkün değil. Bunu imza toplayan arkadaşlarımız da biliyor. Diyalog heyeti oluşunca kurultaya ilişkin öneriler, temyiz başvurusunun geri çekilmesi de dahil tüm ihtimaller değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Diyalog kanallarını güçlendirmek için İl Başkanları ve CHP’li belediye başkanlarının da toplantıya çağrılacağını, buna ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini belirten kurmaylar, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın hem Özgür Özel’le hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine dair "Arkadaşlarımız inisiyatif almış, biz herhangi bir görevlendirme yapmadık" dedi.

MYK CUMA GÜNÜ YENİDEN TOPLANACAK

Kılıçdaroğlu’nun 9 Haziran Salı gün CHP Grup Toplantısı’nda konuşacağını belirten kurmaylar, grup toplantısına vekillerin katılımına ilişkin, "Tüm vekillerin gelmesini bekliyoruz, imza veren veya vermeyen tüm vekiller aynı şeyi yani kurultayı istiyor. Biz de kurultay yapmak istiyoruz. Sadece bir araya gelmek ve yol haritası oluşturmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını, buna ilişkin yol ve yöntemleri değerlendirdiklerini belirten kaynaklar, Cuma günü MYK toplantısı yapacaklarını burada bu konunun da gündeme gelebileceğini vurguladı.