CHP'de yönetim değişikliğinin ardından gerçekleştirilen ilk kapalı grup toplantısı, düşük katılım nedeniyle tartışma yarattı. Toplantıya sadece 25 milletvekili katılırken, Grup Başkanı Faik Öztrak, katılamayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. Ancak parti kaynakları, düşük katılımın grup başkanlığı seçiminde yaşanan kriz nedeniyle milletvekillerinin bireysel protestosundan kaynaklandığı ifade edildi.

ÖZTRAK: YANGINLAR VE AİLEVİ NEDENLER ETKİLİ OLDU

Kapalı grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, toplantıya katılımın düşük olmasına ilişkin değerlendirmesinde, milletvekillerinin mazeret bildirdiğini belirtti.

Öztrak, "Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. Bu nedenle gelemediler. Bir kısmı ise özellikle Ege Bölgesi'ndeki yangınlardan aileleri etkilendiği için ailelerini almak üzere bölgeye gittiler. Bu nedenle toplantıya katılamadılar" dedi.

KATILMAMA KARARI PROTESTOYDU

Ancak CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıya düşük katılımın temel nedeni, hafta sonu yapılan grup başkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar oldu.

İddiaya göre, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Grup Başkanlığı yarışında genel merkezin sürece müdahale ettiği yönündeki tartışmaların ardından Erol'un adaylıktan çekilmesi, çok sayıda milletvekilinin tepkisini çekti. Milletvekillerinin kendi aralarında toplantıya katılmama yönünde görüş alışverişinde bulunduğu, ancak ortak bir karar alınmadığı; toplantıya katılmayanların bunu bireysel protesto olarak gerçekleştirdiği ifade edildi.

GRUP YÖNETİMİ BELİRLENDİ

91 milletvekilinin istifasının ardından kurulan yeni tablo kapsamında CHP milletvekilleri TBMM'de kapalı grup toplantısında yeni grup organlarını da belirledi.

Yapılan seçim sonucunda Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Vecdi Gündoğdu, Jale Nur Süllü, Türker Ateş, Kadir Enis Berberoğlu, Tahsin Becan, Süruri Çorabatır ve Ali Fazıl Kasap seçildi.

Grup Disiplin Kurulu üyeliklerine Ahmet Baran Yazgan, Barış Bektaş, Aysu Bankoğlu, Mehmet Güzelmansur, Selma Aliye Kavaf, Gülizar Biçer Karaca, Cem Avşar, Yüksel Mansur Kılıç ve Ömer Fethi Gürer getirildi. Grup denetçileri ise Kadim Durmaz ile Cevdet Akay oldu.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin TBMM Grup Başkanlığı seçiminde Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak yarışmıştı. 39 milletvekilinin katıldığı seçimde ilk turda Gürsel Erol 19 oy alırken, Faik Öztrak 18 oyda kalmıştı.

Ancak üçüncü tur öncesinde genel merkezin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesi üzerine Gürsel Erol adaylıktan çekildi. Erol'un çekilmesinin ardından Faik Öztrak CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.