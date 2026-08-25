CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve 'figüran' skandalının başrolü Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından seçim otobüsüyle vatandaşları selamladığı bir video yayınladı.

Tekin'in yayınladığı videoda otobüsten vatandaşlara el salladığı anlar yer alırken, vatandaşların tepkisizliği dikkat çekti. Videoda Tekin'e yalnızca birkaç kişi tepki verdi.

FİGÜRAN SKANDALININ KAHRAMANI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, partinin Genel Başkanlığına mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlediği üye katılım töreninde yaşanan 'figüran' skandalının baş kahramanı Gürsel Tekin'di.

CHP İstanbul'un kast ajanslardan etkinlik için yüzlerce figüran getirdiği ortaya çıkmış ve bu iddialar daha sonra ajans sahipleri tarafından da doğrulanmıştı.