Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içi siyaset hareketlenirken, Antalya'dan dikkat çeken bir kurultay çıkışı geldi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı binasında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, genel başkan adaylığı için de konuştu.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA KESİNLİKLE ADAYIM"
Gazetecilerin 2027 yılı Mart ayında düzenlenmesi beklenen CHP kurultayına ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Ümit Uysal, tereddüt etmeden "Kesinlikle adayım" ifadesini kullandı.
Parti içi dengeleri etkilemesi beklenen bu açıklama, kulislerde geniş yankı uyandırdı.