TBMM Başkanlığı, İstanbul milletvekili Gökhan Günaydın'ı CHP Grup Başkanvekilliği görevini iade etti.
Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edilmesine ilişkin detayları, "Günaydın'ın başkanvekilliği iade edildi Meclis Başkanlığı tarafından. Tedbir kararının kaldırılmasının ardından Günaydın'ın grup başkanvekilliği iade edildi Özel'in yapacağı grup toplantısı öncesinde" ifadeleriyle aktardı.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğini açıklamıştı.
YDK toplantısında Günaydın'ın itirazı kabul edilmiş ve hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı.