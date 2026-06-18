CHP'de 9 milletvekili Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.
YDK'ya sevk edilen isimler arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da yer alıyordu. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.
Geri kalan 8 milletvekili hakkındaki tedbir kararının itirazlarını ise reddedildiği öğrenildi.
Kesin ihracı istenen 9 milletvekili ise şöyleydi:
- CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
Ayrıntılar gelecek...