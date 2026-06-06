CHP'de merakla beklenen grup toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.
RESMİ DUYURU GELDİ
CHP Genel Merkezi'nden yapılan duyuruda, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 9 Haziran Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısına başkanlık edeceği bildirildi.
Parti içindeki son gelişmelerin ardından siyasi kulislerde yakından izlenen toplantıya ilişkin açıklama, gözleri yeniden CHP'de yaşanan sürece çevirdi.
KILIÇDAROĞLU "ELBETTE" DEMİŞTİ....
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmişti.
Toplantının ardından gazetecilerin yönelttiği, "CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, kısa ve net bir yanıt vererek "Elbette" ifadelerini kullanmıştı.