CHP Genel Merkezinin ihraç için disipline sevk ettiği 49 ismin tümünün CHP Parti Meclisi üyesi olması dikkat çekti. CHP yönetimi bu isimleri özellikle seçti ve butlan kararının bozulması halinde göreve gelmelerinin önlenmesi amaçlandı. CHP PM şu anda Kılıçdaroğlu döneminde seçilen isimlerden oluşuyor ancak karar iptal edilirse son PM üyeleri ve Özgür Özel ekibi göreve gelecek.

’DOSYASI GELMEDİ’

Bunu önlemek için “YENİ Partiye çalışıyorlar” gerekçesi ile ihraç düğmesine basıldı. Ancak 49 ismi ihraç etme kararı alan butlan yönetimi “cinsel taciz” ile suçlanan ve bu nedenle darp edildiği görüntüleri de ortaya çıkan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ı da disipline verdi ama “Dosyası gelmedi” diyerek ihraç istemini erteledi.

5’E DÜŞECEK

CHP’nin 39. Kurultayında Özel’in 80 kişilik PM listesinden 23 isim YENİ Parti’ye geçti, 2 isim tutuklandı, biri vefat etti. PM üye sayısı 54’e düştü. 49 ihraç da gelince 5’e düşecek. Böylelikle Kılıçdaroğlu Özel’in 80 kişilik PM’sinden 75’ini tasfiye etmiş olacak.

49 isim arasında eski bakan Fikret Ünlü’nün kızı ve Kemal Derviş’in danışmanı Oya Ünlü de var. Deniz Kuvvetleri eski Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu da disipline sevkedildi. Kılıçdaroğlu’nun hemşehrisi Polat Şaroğlu, PM’nin tek başörtülü üyesi Sevgi Kılıç’ın da ihracı istendi.

Nazlıaka: Amaç belli

CHP Kadın Kolları eski Başkanı ve PM üyesi Aylin Nazlıaka SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “İhracı istenenlerin tümü PM üyesi. Bunun anlamı ve amacı butlan kararının iptal edilmesi halinde, seçilmiş PM üyelerinin tekrar görevine dönme ihtimalini engellemek. Biz bugüne kadar CHP’den istifa etmedik, çünkü mutlak butlan davasında iptal karar çıkarsa partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riski vardı’’ dedi.