Mutlak butlan sonrası CHP Genel Merkez yönetiminin başlattığı disiplin, ihraç ve atama süreci NATO molası verecek. İl, ilçe başkanlıklarına atamalar daha sonra devam edecek. CHP’de bugüne kadar 30 il başkanı görevden alındı, 12 yeni başkan atandı. 18 başkanlık ise halen boş bulunuyor.

CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin yeni partisine kaç milletvekilinin destek vereceği kritik önem taşıyor. CHP ile yeni partiden hangisinin ana muhalefet olacağı milletvekili sayısına göre belli olacak. CHP’nin halen 136 milletvekili bulunuyor. Partiden ihraçlarına kesin gözüyle bakılan Cemal Enginyurt, Adnan Beker, Mahmut Tanal gibi isimler hakkında şimdilik disiplin işlemi yapılmayacak.