Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi hakkında disiplin sürecinin başlatılacağını açıkladı.

'BAŞKA PARTİ İÇİN ÇALIŞANLARA...'

Sarı ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine propaganda yapamaz, o parti lehine çalışamazsınız. Bu konu CHP'nin disiplin kuralları kapsamında değerlendirilmektedir.

Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup başka parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin disiplin süreci işleteceğiz."

🚨 CHP MYK'da kritik saatler! İstifalar, ihraçlar ve yeni atamalar masada.



Sözcü Televizyonu muhabiri Sercan ike'den aktardığı son kulis bilgileri



🗣️ "550 bin civarında üyenin istifa ettiğine dair bilgimiz var."



🗣️ "Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi ihraç istemiyle YDK'ya sevk… pic.twitter.com/jpNUg6U5r8 July 31, 2026

EDİZ ÜN'ÜN GERİ DÖNÜŞÜ

Öte yandan, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün CHP'ye dönüşüyle ilgili soruya da yanıt veren Sarı, Ün hakkındaki hukuki sürecin tamamlandığını ve üyelik işlemlerinin sonuçlandığını belirtti.

GÜRSEL TEKİN GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Sarı, Gürsel Tekin'e ilişkin bir soru üzerine ise bu konuda henüz herhangi bir karar alınmadığını ifade etti.