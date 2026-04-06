CHP Karesi önceki dönem İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabiha Gören ve Halime Can, CHP Karesi İlçe Yönetiminden istifa etti. Gören ve Can, AKP'ye katıldı.

AKP tarafından katılımlarla ilgili yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Akın Akın Gelen Yol Arkadaşlarımızla- Ailemiz Her Geçen Gün Büyümeye Devam Ediyor! CHP Karesi önceki dönem İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüş olan Sabiha Gören Hanımefendi, AK Parti ailemize katılarak bizleri ziyaret etti. Partimize “Hoş geldin” diyoruz".

"Siyasetin Merkezi Artık Tek Çatı: AK Parti- CHP Karesi İlçe Yönetiminden istifa ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki büyük hizmet kervanına katılan Halime Can’ın üyeliğini gerçekleştirdik. Rozetini takdim ettiğimiz Halime Hanım’a nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz".

İSMAİL AKYIL DA İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl da bugün CHP'den istifa etmişti. Aykıl'ın kararının arkasında, artan iş yoğunluğu olduğu bildirilmişti. Akyıl’ın, şahsi işlerinin yoğunluğu nedeniyle parti çalışmalarına yeterli zaman ayıramayacağını düşündüğü için görevi bıraktığı belirtilmişti.