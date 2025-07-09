Bayrampaşa Belediye Meclisi üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu birlikte yaptıkları açıklamayla CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

İkili, yaptıkları ortak açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu sert sözlerle eleştirerek, kendisinin “gayri ahlaki tutumlar” sergilediğini ve halkı küçümseyen kelimeler kullandığını ileri sürdü.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, belediye meclis üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu’nun partiden istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Partimizde görev yapan iki meclis üyesi, belediye başkanımıza yönelik gerçeği yansıtmayan, iftira niteliğinde açıklamalarda bulunarak istifa ettiklerini duyurmuşlardır. Ancak bilinmelidir ki, ilgili şahıslar uzun süredir parti ilkelerimizle ve disiplin anlayışımızla bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemekteydi. Bu nedenle, söz konusu kişiler hakkında disiplin süreci başlatılma kararı alınmıştı.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR"

Bu meclis üyelerimizin bir süredir partimizi ve belediye başkanımızı yıpratmaya yönelik girişimleri olmuş, bununla ilgili belediye başkanımız suç duyurusunda bulunmuştur. Henüz bu süreç tamamlanmadan yapılan bu istifalar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişim olup hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Partimiz, kişisel hırslarını ve menfaatlerini örgütümüzün ortak hedeflerinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyecektir.

"MESNETSİZ İDDİALARA İTİBAR ETMEMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ"

Belediye başkanımız, örgütümüzün tam desteğiyle görevine devam etmekte, halkımıza hizmet etme noktasında kararlılıkla ilerlemektedir. Yapılan saha çalışmaları ve anketler de gösteriyor ki, Belediye Başkanımız Sn. Hasan Mutlu'ya yönelik halk desteği ve teveccüh artarak sürmektedir. Bugüne kadar partimize ve belediye başkanımıza yönelik karalama kampanyalarına itibar etmeyen halkımızın, bundan sonra da bu tür mesnetsiz iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

"KİŞİSEL HIRS..."

Şunu hatırlatmak isteriz; ilgili şahıslar o koltuklarda kişisel başarılarıyla değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı olaylar sayesinde oturmaktadır. Bu nedenle, etik ve siyasi sorumluluk gereği meclis üyeliğinden de istifa etmeleri, temsil ettikleri iradeye duyulan saygının bir gereğidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; kişisel hırslarını, partimizin ortak aklının ve halkımızın iradesinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız."